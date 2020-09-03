Журналіста Бутусова викликали на допит через "білоруських" вагнерівців
Українського журналіста Юрія Бутусова викликали як свідка на допит у справі про затримання в білорусі вагнерівців, які воювали на Донбасі. Раніше Бутусов заявляв, що затримання бойовиків було спецоперацією українських спецслужб.
Як свідок Юрій Бутусов повинен 9 вересня з'явитися в Офіс генерального прокурора України, про це сам журналіст розповів у власному фейсбуці.
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Бутусов вважає виклик на допит "величезним кроком уперед". Мовляв, цієї справи "офіційно не існує", а влада спершу й зовсім заперечувала, що затримання бойовиків було українською спецоперацією.
Я повідомлю всю відому мені інформацію по справі, свої підозри й доводи щодо тих, хто саме в кабінеті президента дав наказ про скасування захоплення бойовиків,
– заявив журналіст.
Він також знову наполіг, що тут мовиться про державну зраду когось з Офісу президента. Мовляв, коли політики дізналися про спецоперацію СБУ й спецслужб США, то вирішили "не псувати відносин з Росією".
"Ця кримінальна справа отримає свою правову оцінку так, як колись отримає свою правову оцінку справа про Іловайськ. Таємні переговори з Росією і поступки їй під час війни – за таке треба нести відповідальність", – наголосив Юрій Бутусов.
Коротко вагнерівців у Білорусі й до чого тут Бутусов:
- 29 липня на території Білорусі затримали 33 бойовиків угрупування ПВК "Вагнер". Київ попросив Лукашенка віддати тих із них, хто воював на Донбасі проти українців – загалом 28 людей.
- Було кілька версій того, що бойовики робили в Білорусі. Лукашенко стверджував, що вони приїхали дестабілізовувати ситуацію в країні. Натомість росіяни стверджували, що Білорусь лише відправний пункт, а переїзд бойовиків узгоджений з місцевою владою.
- Згодом Білорусь віддала вагнерівців Росії, хоча й обіцяла видати їх Україні. Тоді українські журналісти, зокрема Юрій Бутусов і Яніна Соколова, стверджували, що їхнє затримання за самого початку було спецоперацією СБУ.