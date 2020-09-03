Українського журналіста Юрія Бутусова викликали як свідка на допит у справі про затримання в білорусі вагнерівців, які воювали на Донбасі. Раніше Бутусов заявляв, що затримання бойовиків було спецоперацією українських спецслужб.

Як свідок Юрій Бутусов повинен 9 вересня з'явитися в Офіс генерального прокурора України, про це сам журналіст розповів у власному фейсбуці.

Цікаво Вагнерівець заявив, що бачився перед виїздом у Росію із сином Лукашенка: про що говорили

Бутусов вважає виклик на допит "величезним кроком уперед". Мовляв, цієї справи "офіційно не існує", а влада спершу й зовсім заперечувала, що затримання бойовиків було українською спецоперацією.

Я повідомлю всю відому мені інформацію по справі, свої підозри й доводи щодо тих, хто саме в кабінеті президента дав наказ про скасування захоплення бойовиків,

– заявив журналіст.

Він також знову наполіг, що тут мовиться про державну зраду когось з Офісу президента. Мовляв, коли політики дізналися про спецоперацію СБУ й спецслужб США, то вирішили "не псувати відносин з Росією".

"Ця кримінальна справа отримає свою правову оцінку так, як колись отримає свою правову оцінку справа про Іловайськ. Таємні переговори з Росією і поступки їй під час війни – за таке треба нести відповідальність", – наголосив Юрій Бутусов.

Коротко вагнерівців у Білорусі й до чого тут Бутусов: