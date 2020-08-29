Чоловік, що представився військовим ПВК "Вагнер" з позивним "Злий", заявив, що зустрічався у Білорусі із сином Олександра Лукашенка. Швидше за все, мовиться про Віктора Лукашенка, який опікується питаннями нацбезпеки.

Син Лукашенка приходив на зустрічі із затриманими у Білорусі вагнерівцями напередодні їхнього повернення в Росію. Про це чоловік повідомив на ютуб-каналі WarGonzo.

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Вагнерівець розповів, що напередодні того, які Лукашенко вирішив передати військових Путіну, чоловіків утримували у в'язницях з посиленою охороною. Потім їх впустили по одному в окремі невеликі камери й протримали там "щонайбільше 10 хвилин".

Потім завели всіх в одну кімнату, де зустрілися з сином Лукашенка. Він заявив, що генпрокурори України та РФ не приїхали, президент доручив відправити вас на батьківщину. Ось що сказав нам син Лукашенка,

– відповів вагнерівець.

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Затримані вагнерівці в Білорусі: головне

29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська, ще одного спіймали на півдні країни.

затримали біля Мінська, ще одного спіймали на півдні країни. За словами білоруської влади, метою перебування вагнерівців у країні була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".

Натомість російська влада, яка формально не має відношення до бойовиків, запевнила: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула. Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак.

Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак. Україна надіслала запит на видачу їй 28 з 32 найманців – кожен з них брав участь у війні на Донбасі, а 9 навіть були громадянами України.

їй 28 з 32 найманців – а 9 навіть були громадянами України. 14 серпня влада Білорусі відпустила 32 з 33 найманців до Росії. Одного залишили, адже він – громадянин Білорусі.

Одного залишили, адже він – громадянин Білорусі. Офіційний Київ засудив таке рішення Мінська.

Вагнерівець про розмову із сином Лукашенка: дивіться відео