Вагнерівець заявив, що бачився перед виїздом у Росію із сином Лукашенка: про що говорили
Чоловік, що представився військовим ПВК "Вагнер" з позивним "Злий", заявив, що зустрічався у Білорусі із сином Олександра Лукашенка. Швидше за все, мовиться про Віктора Лукашенка, який опікується питаннями нацбезпеки.
Син Лукашенка приходив на зустрічі із затриманими у Білорусі вагнерівцями напередодні їхнього повернення в Росію. Про це чоловік повідомив на ютуб-каналі WarGonzo.
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Вагнерівець розповів, що напередодні того, які Лукашенко вирішив передати військових Путіну, чоловіків утримували у в'язницях з посиленою охороною. Потім їх впустили по одному в окремі невеликі камери й протримали там "щонайбільше 10 хвилин".
Потім завели всіх в одну кімнату, де зустрілися з сином Лукашенка. Він заявив, що генпрокурори України та РФ не приїхали, президент доручив відправити вас на батьківщину. Ось що сказав нам син Лукашенка,
– відповів вагнерівець.
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Затримані вагнерівці в Білорусі: головне
- 29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська, ще одного спіймали на півдні країни.
- За словами білоруської влади, метою перебування вагнерівців у країні була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".
- Натомість російська влада, яка формально не має відношення до бойовиків, запевнила: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула. Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак.
- Україна надіслала запит на видачу їй 28 з 32 найманців – кожен з них брав участь у війні на Донбасі, а 9 навіть були громадянами України.
- 14 серпня влада Білорусі відпустила 32 з 33 найманців до Росії. Одного залишили, адже він – громадянин Білорусі.
- Офіційний Київ засудив таке рішення Мінська.
Вагнерівець про розмову із сином Лукашенка: дивіться відео