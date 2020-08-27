Президент Росії Володимир Путін назвав затримання бійців ПВК "Вагнера" у Білорусі спільною операцію спецслужб США та України. Глава Кремля вважає, що росіян втемну затягнули на білоруську територію, аби підставити.

Путін каже, що громадян Росії використали

Путін наголосив, що люди буцімто просто їхали в іншу країну на заробітки. Про це російський президент повідомив в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

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Це акція спецслужб. Людей наосліп використали для того, щоб перемістити на територію Білорусі і представили в якості можливої ударної сили для розхитування ситуації під час виборчої кампанії. А це абсолютно не відповідає дійсності,

– зазначив Путін.

Російські прикордонники вагнерівців не випускали, – Путін

Глава Кремля каже, що вагнерівців просто заманили на білоруську територію, адже російські прикордонники їх не випускали.

Вони ж не могли в'їхати. Але по фальшивих документах їх фактично ввезли. Це операція спільна українських спецслужб разом з американським,

– розповів Путін.

Коротко про затримання вагнерівців у Білорусі

29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська, ще одного спіймали на півдні країни.

За словами білоруської влади, метою перебування вагнерівців у країні була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".

Натомість російська влада, яка формально не має відношення до бойовиків, запевнила: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула. Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак.

Україна надіслала запит на видачу їй 28 з 32 найманців – кожен з них брав участь у війні на Донбасі, а 9 навіть були громадянами України.

14 серпня влада Білорусі відпустила 32 з 33 найманців до Росії. Одного залишили, адже він – громадянин Білорусі.

Скандал з причетністю до операції українських спецслужб

Журналіст Юрій Бутусов тим часом повідомив, що за його інформацією саме українські спецслужби підготували масштабну операцію із затримання бойовиків "Вагнера" і виманили їх до Білорусі. Однак спецоперація провалилася – після того, як силовики доповіли про неї в Офісі Президента. Також Бутусов повідомив, що операція була спільна з американцями.

Хто начебто міг знати про проведення спецоперації:

Головне управління розвідки Міністерства оборони – на чолі з Василем Бурбою. Його 5 серпня звільнили, а на його місце призначили Кирила Буданова

Служба безпеки України – її представляв Руслан Баранецький.

Офіс генпрокурора, департамент розслідування військових злочинів – заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

ЗСУ – командувач Руслан Хомчак.

Міноборони – міністр Андрій Таран.

Офіс Президента – тобто, сам Володимир Зеленський, а також керівник ОПУ Андрій Єрмак, перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, заступник голови ОПУ Роман Машовець та секретар президента Марія Левченко.

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Зверніть увагу! В Офісі Президента, а також СБУ та ГУР запевнили, що інформація про спецоперацію щодо вагнерівців є неправдивою.