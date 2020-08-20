Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував інформацію про нібито невдалу спецоперацію українських спецслужб по затриманню бойовиків ПВК Вагнера. Він назвав ці чутки маячнею.

Питання про те, чи планувалася така операція, президент назвав провокаційним. Про це він заявив у коментарі виданню "Радіо Свобода".

До теми Це дезінформаційна кампанія, – Єрмак про начебто участь у спецоперації з вагнерівцями

Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі ЗМІ передрукували "Комсомольську правду" (здається, російську), зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який "злив" якоїсь там операції,

– сказав глава держави.

Що цьому передувало

17 серпня в ЗМІ з‘явилася інформація про те, що СБУ нібито планувала спецоперацію із затримання в Києві бійців, що воювали проти України на Донбасі, котра "зірвалася після наради в Офісі Президента".

Про зрив операції спочатку повідомив агент НАБУ Євген Шевченко. Згодом з посиланням на власні джерела про це заявив головред "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

18 серпня журналістка Яніна Соколова на своєму ютуб-каналі оприлюднила начебто записи розмов і документи російських бойовиків ПВК "Вагнер", яких Білорусь видала Росії минулого тижня.

Детальніше із версією Юрія Бутусова можна ознайомитись за посиланням.

Як на це відреагували силовики та Офіс Президента

СБУ назвала російським фейком та інформаційним "вкидом" повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі і закликала "не поширювати чуток на користь недружньої держави".

Схожу заяву зробили новопризначений начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Служба зовнішньої розвідки України заявила, що повідомлення про участь українських спецслужб у спецоперації із затримання бойовиків "ПВК Вагнера" в Білорусі є "спеціальною інформаційною операцією", що має "російське походження".

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