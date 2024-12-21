Повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України. Вона перебуває у важкому стані.
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Що відомо про українку, яка постраждала
В МЗС розповіли, що одна з постраждалих під час теракту на різдвяному ярмарку в Магдебурзі – громадянка України 1972 року народження.
Вона у важкому стані в одній з німецьких клінік. Посольство України в ФРН і наші консули на звʼязку з клінікою та надають необхідну допомогу,
– повідомили у відомстві.
Також у МЗС висловили сподівання щодо якнайшвидшого одужання постраждалої у теракті громадянки України.