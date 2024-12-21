Про це розповідає 24 Канал з посиланням на доктора біологічних наук, співробітника Національного природного парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва. За його словами, в Одеській області, поблизу села Трудове, знайшли мертвим мартина каспійського на ім’я Ramo, який був зі супутниковим датчиком.

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На Одещині знайшли мертвим мартина каспійського

Науковці підозрюють, що птах загинув через отруєння, яке могли спричинити отруєні зерна, залишені на полях для боротьби з гризунами.

Доктор біологічних наук Іван Русєв розповів, що Ramo був окільцьований у Румунії та мав датчик, який фіксував його переміщення. Птах літав між Румунією, окупованим Кримом та природними парками на Одещині. Востаннє сигнал від датчика надійшов три тижні тому.

Команда українських науковців організувала пошуки і лише за координатами передавача вдалося знайти мертвого птаха у густому очереті. Найімовірніше, ослаблений птах загинув на ставку, а його тіло вітром занесло до заростей.