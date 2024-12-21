Постраждалого довелося госпіталізувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Що відомо про інцидент у одеському зоопарку

Керівництво зоопарку оперативно звернулося до Нацполіції близько 10-ї години ранку. На місці правоохоронці виявили у вольєрі ще одного працівника, який намагався допомогти пораненому і опинився у пастці хижака.

У зв’язку із загрозою для життя людей, поліція застосувала вогнепальну зброю. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин події та надання їй правової кваліфікації.

Постраждалого співробітника з множинними ранами голови, шиї та кінцівок було доставлено до міської лікарні. Лікарі надають йому необхідну медичну допомогу, повідомляє Одеська міська рада.

Нагадаємо, в Одесі затримали 34-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні двох дівчаток. З дітьми він знайомився в соцмережах, водив на прогулянку, втерся в довіру й запросив додому.