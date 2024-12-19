Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ухвалу Суворовського районного суду Одеси.

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В моделі OnlyFans провели обшуки та вилучили телефон

У вересні 2024 року правоохоронці отримали інформацію про те, що невстановлена особа здійснює виготовлення, збут та розповсюдженням відео порнографічного характеру.

У ході досудового розслідування правоохоронці опитали свідка – майстриню одного з манікюрних салонів. І та розповіла, що одна з її клієнток за гроші займається виготовленням порнографічного контенту на платформах OnlyFans і PornHub.

Після моніторингу даних платформ правоохоронцям вдалося встановити особу підозрюваної. 5 грудня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді в її квартирі було проведено обшук. У неї вилучили смартфон iPhone моделі 15 PRO. На нього наклали арешт. Повідомляється, що слідство триває.

До слова, у листопаді у Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порно. Нардепи хочуть змінити статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зйомку та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років. Водночас вони лишали відповідальність за порно без згоди, екстримальне порно, порно з дітьми і т.д.