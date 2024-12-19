Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Суворовского районного суда Одессы.

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У модели OnlyFans провели обыски и изъяли телефон

В сентябре 2024 года правоохранители получили информацию о том, что неустановленное лицо осуществляет изготовление, сбыт и распространение видео порнографического характера.

В ходе досудебного расследования правоохранители опросили свидетеля – мастера одного из маникюрных салонов. И та рассказала, что одна из ее клиенток за деньги занимается изготовлением порнографического контента на платформах OnlyFans и PornHub.

После мониторинга данных платформ правоохранителям удалось установить личность подозреваемой. 5 декабря 2024 года на основании постановления следственного судьи в ее квартире был проведен обыск. У нее изъяли смартфон iPhone модели 15 PRO. На него наложили арест. Сообщается, что следствие продолжается.

К слову, в ноябре в Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно. Нардепы хотят изменить статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за съемку и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. В то же время они оставляли ответственность за порно без согласия, экстремальное порно, порно с детьми и т.д.