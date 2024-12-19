Модели уплатили государству 59 миллионов

Факт, что по состоянию на конец года 350 моделей OnlyFans задекларировали 305,4 миллионов гривен дохода, уплатив 59 миллионов гривен налогов сообщил председатель Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Он также поблагодарил за такую ответственную позицию и вклад в победу. Поэтому, почему начались преследования, разбирался 24 Канал.

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Доступ к данным моделей OnlyFans

20 сентября Шевченковский районный суд города Киева принял решение предоставить работникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) доступ к информации обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на платформе OnlyFans, которые получают там доходы. В частности, это решение позволяет детективам получить данные об именах, даты рождения, регистрационные номера налогоплательщиков, а также другую информацию о создателях платного контента.

Впоследствии БЭБ начало проводить обыски у пользователей платформы в рамках уголовного дела по статье 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Что же не так

Как отмечают юристы, с обысками приходят преимущественно к тем, кто уже зарегистрировал ФЛП, задекларировал доходы и уплатил налоги.

В частности, об обысках сообщила юрист Леся Михайленко. Она отметила, что такие действия БЭБ вызывают удивление, ведь налоги уже уплачены, а обыски похожи на попытку давления на налогоплательщиков.

"На прошлой неделе БЭБ начало приходить с обысками именно к тем, кто оплатил и задекларировал доходы. То есть, по этому постановлению БЭБ взял у ГНС список и теперь работает по списку моделей с OnlyFans, которые не имеют никакого отношения к делу от июля 2024 года", – сообщила она.

Она также обратила внимание, что правоохранители используют данные, полученные от Государственной налоговой службы, в рамках постановления суда, чтобы преследовать граждан.

Юрист объяснил, законны ли обыски

24 Канал обратился за комментарием к адвокату Яромиру Цимуру относительно того, насколько законны действия детективов БЭБ. Он отметил, что уплата налогов обычно предусматривает закрытие уголовного дела.

Яромир Цимура Адвокат Если налоги уже уплачены, оснований для обысков нет. Для выявления возможных недоплат налогов достаточно доступа к банковским счетам, а не показательных обысков. В то же время остается открытым вопрос какие сведения предоставили следователи в суд для рассмотрения ходатайства об обыске – или до уплаты налога, или после, когда обнаружили какие-то недоплаты.

По словам адвоката, похоже, что проведение обысков имело целью давление или же является показательной акцией, чтобы привлечь внимание других участников этого сегмента.

Юрист также рекомендует гражданам, которые уже выполнили свои налоговые обязательства, обжаловать обыски в Прокуратуре, подавать жалобы в профильные комитеты Верховной Рады и информировать высших должностных лиц.

Почему такой подход опасен

Экономист Юрий Гайдай добавил, что эта ситуация разрушает доверие к государству: "Попробуешь легализоваться – государство тебя уничтожит". Гайдай акцентирует внимание на том, что проблема заключается не в статье 301 УК Украины, а в действиях БЭБ.

По его словам, из текста судебного постановления видно, что детективы Бюро экономической безопасности, группа из более 20 человек, получили доступ к данным обо всех гражданах Украины, которые имеют аккаунты на платформе OnlyFans и зарабатывают там, независимо от типа контента (не обязательно эротического или порнографического).

"В рамках расследования деятельности одного "бэк-офиса", который якобы занимался посредническими услугами для части моделей (перевод, продвижение, выплаты), детективы получили доступ к данным обо всех украинцах, которые зарабатывают на платформе OnlyFans", – отмечает Гайдай.

"Благодарные девушки": преследование является лицемерием

Заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк отметил, что подобные действия недопустимы: "Это ненормально – одновременно требовать уплаты налогов и продолжать уголовное преследование".

Заметим, что председатель налогового комитета Даниил Гетманцев тоже отмечал: то, что "девушки не уплатили налог вовремя" не может быть основанием для уголовного дела.

"Это очень важные деньги для страны в войну и мы благодарны девушкам за их ответственную позицию и вклад в победу", – отмечал он.

Относительно преследования девушек по статье 301 Уголовного Кодекса, Гетманцев тоже считает подобные действия недопустимыми.

Мне кажется, что фестиваль лицемерия, когда общество одной рукой "морально осуждает", а другой берет деньги на армию, или когда создателей контента преследуют его пользователи, надо завершать,

– добавил нардеп.