Действительно ли ФЛП массово закрывают

Об этом сообщил председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал. Предварительно сообщалось озакрытии 22,5 тысяч ФЛП.

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Гетманцев сообщил, что за последние 11 месяцев 2024 года резко возросло количество новых налогоплательщиков - физических лиц-предпринимателей. По состоянию на 1 декабря 2024 года общее количество физических лиц-предпринимателей достигло 2 076,7 тысяч, причем 272,9 тысяч новых регистраций состоялись только в этом году.

Это на 83,6 тысяч больше, чем в начале года. Следует отметить, что темпы роста количества вновь созданных физических лиц-предпринимателей превышают количество прекращенных почти на 92,0 тысяч человек.

Кроме того, депутат убеждает, что за последние 2 месяца количество вновь созданных ФЛП увеличилось на 7 тысяч по сравнению с прекращенными или составила 47,7 тысяч плательщиков против 40,7 тысяч прекращенных ФЛП.

О чем говорят цифры

Гетманцев отметил, что такие цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей.

"К сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса", – добавил депутат.

Справочно. Накануне Опендатабот обнаружил, что примерно 22 500 физических лиц-предпринимателей закрыли свой бизнес в Украине после принятия президентом закона о повышении налогов в конце ноября. В отчете отмечается, что в первые дни после введения закона количество закрытий выросло до более 1000 в день, что резко контрастирует с типичным показателем, который составляет около 700 ФЛП в день.