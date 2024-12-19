Чи дійсно ФОП масово закривають

Про це повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, інформує 24 Канал. Попередньо повідомляли прозакриття 22,5 тисячі ФОПів.

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Гетьманцев повідомив, що за останні 11 місяців 2024 року різко зросла кількість нових платників податків - фізичних осіб-підприємців. Станом на 1 грудня 2024 року загальна кількість фізичних осіб-підприємців досягла 2 076,7 тисяч, причому 272,9 тисяч нових реєстрацій відбулися лише цього року.

Це на 83,6 тисяч більше, ніж на початку року. Слід зазначити, що темпи зростання кількості новостворених фізичних осіб-підприємців перевищують кількість припинених майже на 92,0 тисяч осіб.

Крім того, депутат переконує, що за останні 2 місяці кількість новостворених ФОП збільшилась на 7 тисяч в порівнянні з припиненими або склала 47,7 тисяч платників проти 40,7 тисяч припинених ФОП.

Про що говорять цифри

Гетманцев наголосив, що такі цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців.

"На жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу", – додав депутат.

Довідково. Напередодні Опендатабот виявив, що приблизно 22 500 фізичних осіб-підприємців закрили свій бізнес в Україні після прийняття президентом закону про підвищення податків наприкінці листопада. У звіті зазначається, що в перші дні після запровадження закону кількість закриттів зросла до понад 1000 на день, що різко контрастує з типовим показником, який становить близько 700 ФОПів на день.