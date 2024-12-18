Які податки платити за працівників

Власник бізнесу мають розуміти, що після найму працівників вони будуть відповідальними за щомісячну сплату податків за них. 24 Канал нагадує важливі нюанси, які слід врахувати, аби уникнути штрафів та проблемю

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Підприємці, які мають найманих працівників, повинні регулярно утримувати з їх зарплати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Також вони сплачують єдиний соціальний внесок у Пенсійний фонд для нарахування страхового стажу.

Суми залежать від доходу співробітник, у 2025 році вони становлять:

ПДФО – 18%;

військовий збір – 5%;

ЄСВ – 22%.

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Як це виглядає на практиці

У 2025 році працівники, які отримують мінімальну заробітну плату у розмірі 8 000 гривень на місяць, будуть мати значні відрахування із заробітної плати, згідно з новими правилами. Роботодавці будуть зобов'язані утримувати 1 440 грн податку на доходи фізичних осіб та 400 грн військового збору. Крім того, буде утримуватися єдиний соціальний внесок у розмірі 1 760 гривень. В результаті загальне податкове навантаження на кожного працівника становитиме щонайменше 3 600 гривень.

Зауважимо, у 2025 році обов'язковим буде військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати (для підприємців спрощеної системи 1 та 2 групи) чи 1% від доходу (для представників 3 групи). Також скасовано воєнну пільгу, яка дозволяла не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе.