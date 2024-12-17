Кого зачепить посилений моніторинг

Особливо багато уваги мають приділити ФОПам, які належать до 1 групи оподаткування та відкриті менше, ніж 6 місяців тому, пише 24 канал з посиланням на Комерсант український.

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Саме до цих підприємців застосують нові критерії. Таким чином вдасться визначити ризиковані ФОП.

Таки для фізичних осіб-підприємців цієї групи банки мають запровадити поглиблене вивчення бізнесової діяльності:

  • масштабу і виду діяльності клієнта;
  • виду послуг/продуктів, за якими клієнт звертається до банку;
  • обсягу фінансових операцій, що планує проводити клієнт у банку впродовж місяця тощо.

На що звертатимуть увагу під час моніторингу ФОПів 1 групи

Зокрема в процесі фінмоніторингу звертатимуть увагу на такі показники:

  • різке збільшення кількості операцій на рахунку;
  • нульовий залишок коштів на початок і кінець дня;
  • дроблення платежів, зокрема круглими сумами;
  • велика кількість операцій на рахунках нових ФОПів;
  • швидке досягнення граничного доходу за 2-3 місяці;
  • використання одного платіжного термінала кількома підприємцями;
  • великі грошові перекази від юридичних осіб чи інших підприємств;
  • оплата послуг, вартість яких важко оцінити.

Водночас Для ФОПів на загальній системі оподаткування або спрощеній системі 2 чи 3 груп відбуватиметься вивчення клієнта відповідно до власного ризик-орієнтованого підходу.

Важливо! Особливу увагу приділятимуть схемам, коли середній і великий бізнес розділяють на безліч ФОПів.