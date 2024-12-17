Кого зачепить посилений моніторинг

Особливо багато уваги мають приділити ФОПам, які належать до 1 групи оподаткування та відкриті менше, ніж 6 місяців тому, пише 24 канал з посиланням на Комерсант український.

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Саме до цих підприємців застосують нові критерії. Таким чином вдасться визначити ризиковані ФОП.

Таки для фізичних осіб-підприємців цієї групи банки мають запровадити поглиблене вивчення бізнесової діяльності:

масштабу і виду діяльності клієнта;

виду послуг/продуктів, за якими клієнт звертається до банку;

обсягу фінансових операцій, що планує проводити клієнт у банку впродовж місяця тощо.

На що звертатимуть увагу під час моніторингу ФОПів 1 групи

Зокрема в процесі фінмоніторингу звертатимуть увагу на такі показники:

різке збільшення кількості операцій на рахунку;

нульовий залишок коштів на початок і кінець дня;

дроблення платежів, зокрема круглими сумами;

велика кількість операцій на рахунках нових ФОПів;

швидке досягнення граничного доходу за 2-3 місяці;

використання одного платіжного термінала кількома підприємцями;

великі грошові перекази від юридичних осіб чи інших підприємств;

оплата послуг, вартість яких важко оцінити.

Водночас Для ФОПів на загальній системі оподаткування або спрощеній системі 2 чи 3 груп відбуватиметься вивчення клієнта відповідно до власного ризик-орієнтованого підходу.

Важливо! Особливу увагу приділятимуть схемам, коли середній і великий бізнес розділяють на безліч ФОПів.