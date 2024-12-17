Кого зачепить посилений моніторинг
Особливо багато уваги мають приділити ФОПам, які належать до 1 групи оподаткування та відкриті менше, ніж 6 місяців тому, пише 24 канал з посиланням на Комерсант український.
Читайте також Ліміти на перекази зменшаться: банки домовилися про нові обмеження
Саме до цих підприємців застосують нові критерії. Таким чином вдасться визначити ризиковані ФОП.
Таки для фізичних осіб-підприємців цієї групи банки мають запровадити поглиблене вивчення бізнесової діяльності:
- масштабу і виду діяльності клієнта;
- виду послуг/продуктів, за якими клієнт звертається до банку;
- обсягу фінансових операцій, що планує проводити клієнт у банку впродовж місяця тощо.
На що звертатимуть увагу під час моніторингу ФОПів 1 групи
Зокрема в процесі фінмоніторингу звертатимуть увагу на такі показники:
- різке збільшення кількості операцій на рахунку;
- нульовий залишок коштів на початок і кінець дня;
- дроблення платежів, зокрема круглими сумами;
- велика кількість операцій на рахунках нових ФОПів;
- швидке досягнення граничного доходу за 2-3 місяці;
- використання одного платіжного термінала кількома підприємцями;
- великі грошові перекази від юридичних осіб чи інших підприємств;
- оплата послуг, вартість яких важко оцінити.
Водночас Для ФОПів на загальній системі оподаткування або спрощеній системі 2 чи 3 груп відбуватиметься вивчення клієнта відповідно до власного ризик-орієнтованого підходу.
Важливо! Особливу увагу приділятимуть схемам, коли середній і великий бізнес розділяють на безліч ФОПів.