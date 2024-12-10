Які нові ліміти на перекази

Найбільші банки України підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг", повідомляє 24 Канал із посиланням на РБК-Україна. Відповідно до нього, банки домовилися запровадити нові ліміти на вихідні перекази за відсутності документального підтвердження доходів клієнтів.

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Для клієнтів із "високим" рівнем ризику встановлюється ліміт у 50 тисяч гривень на місяць. Втім, для клієнтів із "середнім" і "низьким" рівнем ризику:

з 1 лютого 2025 року – ліміт до 150 тисяч гривень на місяць;

з 1 червня 2025 року – ліміт зменшиться до 100 тисяч гривень на місяць.

Зауважте! Ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.

Крім цього, банки обмежать кількість рахунків до трьох в одній валюті для клієнтів без підтверджених джерел доходів. Це не стосується депозитних, кредитних рахунків та рахунків, відкритих для програм державної підтримки, таких як єВідновлення чи "Національний кешбек".