Какие новые лимиты на переводы

Крупнейшие банки Украины подписали меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг", сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Банки договорились ввести лимиты на исходящие переводы при отсутствии документального подтверждения доходов клиентов.

Для клиентов с "высоким" уровнем риска устанавливается лимит в 50 тысяч гривен в месяц.

Впрочем, для клиентов со "средним" и "низким" уровнем риска:

с 1 февраля 2025 года – лимит до 150 тысяч гривен в месяц;

с 1 июня 2025 года – лимит уменьшится до 100 тысяч гривен в месяц.

Обратите внимание! Документ подписали такие банки: Ощадбанк, ОТП Банк, ПриватБанк, Правэкс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Универсал Банк и Таскомбанк. Меморандум остается открытым для присоединения других финансовых учреждений.