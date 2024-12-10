Какую новую помощь получит Украина
Речь идет о сумме в 454 миллиона долларов, передает 24 канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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Это поддержит усилия правительства по приоритетному финансированию по программе медицинских гарантий,
– сообщил Шмыгаль.
Он рассказал, деньги будут предоставлены в рамках проекта THRIVE. Проект направлен на помощь в реформировании системы здравоохранения и усилении ее эффективности в условиях войны.
Финансирование программы осуществляется с помощью:
- правительства Японии;
- Всемирного банка;
- гранта от фонда URTF.
THRIVE является частью масштабной международной поддержки Украины, охватывающей также образование, транспорт, энергетику, агросектор и другие отрасли, пострадавших в результате российской агрессии,
– пояснил Денис Шмыгаль.
Украинский премьер поблагодарил руководство Всемирного банка, правительства Японии и всех партнеров за важную и своевременную поддержку.