Какую поддержку получит Украина от ЕС

Совет ЕС одобрил выплату Украине еще 4,2 миллиона евро. Средства должны поступить уже в этом месяце, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Такая финансовая поддержка демонстрирует решимость усиливать нашу экономику, поддерживать ключевые реформы и евроинтеграционные стремления, а также укреплять Украину на пути к победе. Вместе строим будущее, основанное на стабильности, демократии и единстве Европы.

Благодаря получению этой помощи, общая годовая поддержка Украины по инициативе Ukraine Facility достигнет 16 миллиардов евро.

Напомним! Украина должна получать поддержку в рамках программы Ukraine Facility в течение 2024 – 2027 годов. Общая сумма помощи достигнет 50 миллиардов евро.