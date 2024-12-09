Какую поддержку получит Украина от ЕС
Совет ЕС одобрил выплату Украине еще 4,2 миллиона евро. Средства должны поступить уже в этом месяце, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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Такая финансовая поддержка демонстрирует решимость усиливать нашу экономику, поддерживать ключевые реформы и евроинтеграционные стремления, а также укреплять Украину на пути к победе. Вместе строим будущее, основанное на стабильности, демократии и единстве Европы.
Благодаря получению этой помощи, общая годовая поддержка Украины по инициативе Ukraine Facility достигнет 16 миллиардов евро.
Напомним! Украина должна получать поддержку в рамках программы Ukraine Facility в течение 2024 – 2027 годов. Общая сумма помощи достигнет 50 миллиардов евро.