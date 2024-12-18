Закрилась рекордна кількість ФОПів

Зокрема, 29 листопада — у день підписання закону президентом — зафіксовано 2332 закриті бізнеси. 24 Канал з посиланням на Опендатабот розповідає про ситуацію із закриттям ФОПів.

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"У день підписання закону 2 332 ФОПи вирішили закритись. А загалом у середньому після початку дії закону кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня", — йдеться в повідомленні.

До порівняння, зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.

Скільки ФОП закрили у 2024 році

Загалом 254 288 ФОПів припинили свою діяльність від початку 2024 року. При цьому найбільше закриттів відбулося в березні — 28 690.

Однак, справедливо зазначити, що сплески активності з закриття ФОПів і раніше спостерігалися саме наприкінці звітних періодів.

Це пов'язано із бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов'язань та спростити бухгалтерську звітність,.