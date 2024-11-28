Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт закону 11416-д, опублікований на сайті Верховної Ради. Зазначається, що загальна сума підвищення податків у 2024 році становитиме близько 8 мільярдів гривень.
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В Україні підвищать податки
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що закон про підвищення податків набуде чинності з 1 грудня. За його словами, цей закон однією з ключових вимог кредиторів та є важливим для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони цього та наступного року.
Відповідно до пояснювальної записки, закон передбачає, зокрема:
- підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
- встановлення обов'язку сплати військового збору у розмірі 1% від доходу платниками єдиного податку третьої групи;
- встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати;
- уточнення строку застосування запропонованих законопроєктом особливостей оподаткування військовим збором – до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан;
- встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.
Очікується, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень.