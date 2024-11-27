Які податки вираховуються з зарплати українців

З 1 квітня розмір заробітної плати українців збільшився на 900 гривень, пише 24 канал з посиланням на Державну податкову службу України.

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Ще на початку року розмір мінімальної зарплати складав 7 100 гривень. Однак виросла не тільки зарплатня, але й розмір податків.

Зокрема наразі з зарплат українців вираховується два податки:

ПДФО (податок на доходи фізичних осіб); військовий збір.

Скільки складає розмір податків у 2024 році

Розмір цих податків наразі такий:

ПДФО – 18% від заробітної плати особи;

військовий збір – раніше складав 1,5%, але після підвищення податків він збільшився до – 5%.

Зверніть увагу! Закон застосовуватиметься заднім числом. Тому військовий збір підвищений уже із зарплати за жовтень.

Який зараз податок при мінімальній зарплаті

Раніше ставка податків з громадян складала 19,5%. Проте після підвищення військового збору ця цифра збільшилася до 23%.

Зауважте! Мінімальна зарплата зараз 8 тисяч гривень, тоді як податок сягає – 1 840 гривень.Тобто мінімальна виплата з урахуванням податку складає 6 160 гривень.