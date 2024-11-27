Какие налоги высчитываются из зарплаты украинцев

С 1 апреля размер заработной платы украинцев увеличился на 900 гривен, пишет 24 канал со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Еще в начале года размер минимальной зарплаты составлял 7 100 гривен. Однако выросла не только зарплата, но и размер налогов.

В частности сейчас с зарплат украинцев высчитывается два налога:

НДФЛ (налог на доходы физических лиц); военный сбор.

Сколько составляет размер налогов в 2024 году

Размер этих налогов сейчас такой:

НДФЛ – 18% от заработной платы лица;

военный сбор – ранее составлял 1,5%, но после повышения налогов он увеличился до – 5%.

Обратите внимание! Закон будет применяться задним числом. Поэтому военный сбор повышен уже с зарплаты за октябрь.

Какой сейчас налог при минимальной зарплате

Ранее ставка налогов с граждан составляла 19,5%. Однако после повышения военного сбора эта цифра увеличилась до 23% увеличилась до 23%.

Заметьте! Минимальная зарплата сейчас 8 тысяч гривен, тогда как налог достигает – 1 840 гривен. то есть минимальная выплата с учетом налога составляет 6 160 гривен.