Какой штраф за то, что не уплатил налоги

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу, размер штрафа за неуплату налогов может достигать 5% и 10%, в зависимости от задержки.

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Если задержка уплаты длится до 30 дней – размер штрафа составляет 5% от суммы налогового долга,

Если задержка достигает более 30 дней – то штраф уже составляет 10% от суммы,

В то же время если нарушение по уплате было сделано намеренно, тогда штраф увеличивается до 25% от суммы неуплаченного налога.

Обратите внимание! Если деньги с электронного счета для уплаты налога зачисляются на следующий день, штраф не применяется.

Кроме того, ФЛП, которые просрочили уплату единого налога, платят еще и пеню. Она начисляется после 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты единого налога.

Рассчитывается пеня по формуле: П = С * Кд * Ус / К, где: