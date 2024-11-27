Який штраф за те, що не сплатив податки

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну податкову службу, розмір штрафу за несплату податків може сягати 5% та 10%, залежно від затримки.

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Якщо затримка сплати триває до 30 днів – розмір штраф становить 5% від суми податкового боргу,

Якщо затримка сягає понад 30 днів – то штраф вже складає 10% від суми,

Водночас якщо порушення щодо сплати було зроблено навмисно, тоді штраф збільшується до 25% від суми несплаченого податку.

Зверніть увагу! Якщо гроші з електронного рахунку для сплати податку зараховуються на наступний день, штраф не застосовується.

Крім того, ФОПи, які прострочили сплату єдиного податку, сплачують ще й пеню. Вона нараховується після 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати єдиного податку.

Розраховується пеня за формулою: П = С * Кд * Ус / К, де: