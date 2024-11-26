Заборони для торговців з 1 січня 2025 року

Торговці зобов'язані забезпечити можливість покупцям здійснювати безготівкові розрахунки за придбані ними товари чи послуги в населених пунктах з чисельністю менш ніж 5 тисяч жителів, передає 24 канал із посиланням на постанову №894.

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Зокрема є заборона встановлювати будь-яку додаткову (супровідну) плату під час здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів, чи інших платіжних пристроїв.

Також не дозволяється встановлювати різні ціни на ті самі товари (послуги) залежно від способу розрахунку за їх придбання.

Важливо! Надавач послуг чи продавець товарів не повинен обмежувати право покупця обирати для здійснення розрахунків будь-який електронний платіжний засіб платіжних систем.

Хто може здійснювати торгівлю без платіжних систем

Однак наразі без платіжних терміналів можуть здійснювати торгівлю такі особи:

платники єдиного податку першої групи;

торговці, які ведуть торгівлю з використанням торгових автоматів;

займаються виїзною (виносною) торгівлею;

здійснюють продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

Зверніть увагу! Проте вже з 1 січня 2026 року обов'язок встановити POS-термінали виникне і в них.

Яке покарання передбачене за ігнорування закону

До платників, які ігноруватимуть вимоги закону, податкова служба застосовуватиме фінансові санкції. Згідно зі статтею 163-15 КпАП, підприємець сплатить адмінштраф від 1700 до 3400 гривень. А у разі повторного протягом року порушення штраф складатиме від 8500 до 17000 гривень.

Зауважте! Держпродспоживслужба також може застосувати до порушника штраф у розмірі 8500 гривень, що передбачено пунктом 12 частини 1 статті 23 Закону про захист прав споживачів. А ще, згідно з частиною 1 статтею 155 КпАП доведеться сплати адмінштраф за порушення правил торгівлі від 17 до 170 гривень.