Закрылось рекордное количество ФЛП

В частности, 29 ноября - в день подписания закона президентом - зафиксировано 2332 закрытых бизнеса. 24 Канал со ссылкой на Опендатабот рассказывает о ситуации с закрытием ФЛП.

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"В день подписания закона 2 332 ФЛП решили закрыться. А в целом в среднем после начала действия закона количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно", - говорится в сообщении.

Для сравнения, обычно в день закрывается около 700 предпринимателей.

Сколько ФЛП закрыли в 2024 году

В общем 254 288 ФЛП прекратили свою деятельность с начала 2024 года. При этом больше всего закрытий произошло в марте - 28 690.

Однако, справедливо отметить, что всплески активности по закрытию ФЛП и раньше наблюдались именно в конце отчетных периодов.

Это связано с желанием предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств и упростить бухгалтерскую отчетность,.