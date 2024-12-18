Закрылось рекордное количество ФЛП
В частности, 29 ноября - в день подписания закона президентом - зафиксировано 2332 закрытых бизнеса. 24 Канал со ссылкой на Опендатабот рассказывает о ситуации с закрытием ФЛП.
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"В день подписания закона 2 332 ФЛП решили закрыться. А в целом в среднем после начала действия закона количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно", - говорится в сообщении.
Для сравнения, обычно в день закрывается около 700 предпринимателей.
Сколько ФЛП закрыли в 2024 году
В общем 254 288 ФЛП прекратили свою деятельность с начала 2024 года. При этом больше всего закрытий произошло в марте - 28 690.
Однако, справедливо отметить, что всплески активности по закрытию ФЛП и раньше наблюдались именно в конце отчетных периодов.
Это связано с желанием предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств и упростить бухгалтерскую отчетность,.