Важные деньги для страны

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева.

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"Это очень важные деньги для страны в войну и мы благодарны девушкам за их ответственную позицию и вклад в победу", – отметил он.

Будут ли наказывать за несвоевременную уплату налогов

Также Гетманцев уточнил, что несвоевременность уплаты налога, не может быть основанием для уголовного преследования моделей.

Факт, что девушки не уплатили налог своевременно, не может быть основанием для уголовного преследования, если налоги уже уплачены. Правоохранители поддерживают такой подход,

- отметил он.

Отдельно Гетманцев отметил, что будет настаивать на включении законопроекта по декриминализации статьи 301 Уголовного кодекса Украины (распространение порнографии).

Справочно. Ранее сообщалось, что более 5 000 создателей контента из Украины, которые использовали платформу OnlyFans, заработали на ней 123 миллиона долларов в период с 2020 по 2022 год. Однако они не уплатили налоги со своих доходов, поскольку действующее законодательство делает невозможным такое налогообложение.