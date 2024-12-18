Важливі гроші для країни

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Комітету з питань фінансів Данила Гетманцева.

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"Це дуже важливі гроші для країни у війну і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок в перемогу", – зазначив він.

Чи каратимуть за несвоєчасну сплату податків

Також Гетманцев уточнив, що несвоєчасність сплати податку, не може бути підставою для кримінального переслідування моделей.

Факт, що дівчата не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки вже сплачені. Правоохоронці підтримують такий підхід,

— зазначив він.

Окремо Гетманцев наголосив, що наполягатиме на включенні законопроєкту з декриміналізації статті 301 Кримінального кодексу України (розповсюдження порнографії).

Довідково. Раніше повідомлялось, що понад 5 000 творців контенту з України, які використовували платформу OnlyFans, заробили на ній 123 мільйони доларів у період з 2020 по 2022 рік. Однак вони не сплатили податки зі своїх доходів, оскільки чинне законодавство унеможливлює таке оподаткування.