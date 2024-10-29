Українські моделі на OnlyFans почали отримувати штрафи

Ще раніше ходили чутки про те, що Державна податкова служба України отримала доступ від Великобританії про відомості щодо українців, які отримують дохід від роботи моделями на OnlyFans. Цю інформацію підтвердив Данило Гетманцев у вересні цього року, зазначивши що податковою одержано інформацію щодо громадян, які є творцями платного контенту на платформі.

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Водночас журналістам 24 Каналу вдалося знайти декілька моделей, які вже отримали листи від Державної податкової служби про штрафні санкції щодо неоподаткованого доходу.





Один із юристів на сторінці у твіттері зазначив, що його клієнти, які заробляють гроші як моделі на OnlyFans, отримали листи ДПС, де йшлося про надання податкових запитів про надання інформації щодо отриманих доходів, надання копій угод із платформою, декларації, а також інформації про сплату податків та штрафні санкції.

У цій ситуації юрист радить відповідати на запит ДПС, адже можна отримати одразу штраф у розмірі 7 100 гривень:

Як пояснює Гетманцев, кількість акаунтів на платформі OnlyFans зростає щороку, а кошти, які отримують моделі за діяльність, становлять чималі розміри, які можуть бути неоподаткованими.

Данило Гетманцев Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Сфера створення платного контенту на інтернет-платформі "Only Fans" громадянами України стрімко зростає. Кількість акаунтів збільшується в середньому втричі щороку.

За інформацією Гетманцева, відомо, що громадянкою "С" одержано за створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans за декілька років понад 4 мільйони доларів, а громадянкою "К" від зазначеної діяльності одержано понад 3 мільйони доларів.

Чи можуть нарахувати штрафи "заднім числом"

Як розповів 24 Каналу бухгалтер Михайло Смоковий, сплачують податки не лише ФОПи, але й фізичні особи. Відтак вони також можуть отримати штраф про несплату податків від ДПС.

Михайло Смокович Бухгалтер, експерт з ведення ФОПів Якщо людина мала незадекларований дохід, а податкова про нього дізналася, то вона має право донарахувати податкові зобов'язання й стягнути штраф за несплату.

Смокович додає, що штраф у такому випадку становить 25% від того податку, який не був сплачений.

Податкова дізнається інформацію про певну суму доходу, яка не була задекларована. На цю суму мали б нарахувати законно 18% податку на доходи. Однак з суми нарахованих податків, які були не сплачені, є зобов'язання сплатити 25% штрафу. Водночас військовий збір нараховується окремо,

– додає пан Михайло.

Яким може бути розмір штрафу Якщо за 3 роки діяльності дохід моделі на OnlyFans склав 3 мільйони доларів, а податок на доходи складає 18%, тоді фізична особа мала сплатити в бюджет за ці роки 540 тисяч доларів.

Водночас якщо сплата податку не відбулася, тоді штраф становитиме 25% від суми податку в 540 тисяч доларів, а саме – 135 тисяч доларів.

Суми податків у мільйонах

Нещодавно Данило Гетманцев оприлюднив інформацію про контент-мейкерку, яка сплатила в бюджет України 13,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Тож голова Комітету з питань фінансів закликав громадян не нехтувати нормами чинного законодавства та виконати свій конституційний обов'язок.

За словами Гетманцева, окремі платники податків усвідомивши неминучість відповідальності за порушення вимог податкового законодавства віддають перевагу добровільному поданню податкових декларацій, декларуванню одержаних доходів та сплаті податків.

Важливо! Сплата податків та зборів є конституційним обов'язком кожного громадянина, а за порушення вимог податкового законодавства передбачена фінансова відповідальність. Крім того, відповідно до статті 212 Кримінального кодексу України умисне ухилення від сплати податків є кримінальним правопорушенням.