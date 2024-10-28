Як подати декларацію
До кінця 2024 року українці мають подати декларацію про свої доходи за минулий рік. Зробити це можна особисто чи онлайн.
Читайте також Coca-Cola знімає з продажу мільйони пляшок: яку небезпеку несе напій
Наприклад, щоб подати документ на сайті Державної податкової служби в особистому електронному кабінеті, треба:
- Зареєструватися за допомогою файлового або апаратного ключа чи Дія.Підпис;
- Перейти на сайт Дія, обрати банк, за допомогою якого потрібно провести ідентифікацію. Далі особу знову перенаправлять до особистого кабінету;
- Перейти у розділ ЕК для громадян та обрати пункт Податкова декларація про майновий стан і доходи.
Як заповнити декларацію
- У першому рядку треба вказати тип декларації. У другому звітний період (календарний рік).
- У третьому – ПІБ, РНОКПП. У 4 – місце проживання платника податку.
- У п’ятому треба написати найменування органу контролю, до якого подається декларація. У рядку 6 позначкою позначається резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент).
- У 10 рядку треба написати загальну суму доходів, які включаються до річного оподатковуваного доходу, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір.
- У рядку 10.8 – суму чистого оподатковуваного доходу, отриманого ФОП від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування.
- У рядку 10.9 – суму чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою.
- Варто вказати загальний обсяг доходу фізичної особи, отриманого від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування. Також доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого або нерухомого майна, які не підлягають оподаткуванню.
- Потрібно додати суму річного доходу, податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору.
- Далі йде 13 рядок, де треба вказати загальну суму податкових зобов’язань з ПДФО.
- В 14 – суму ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку. Додати зазначити суму сплаченого податку за договором купівлі-продажу об’єкта нерухомості, нотаріальної дії щодо посвідчення якого не вчинено.
- В наступному рядку – суму податків, сплачених за кордоном, на яку платник має право зменшити суму річного податкового зобов’язання.
- Ще зазначити суму податкових зобов’язань з ПДФО та суму військового збору, вкажіть суму зобов’язань з єдиного внеску, що підлягає обов’язковій сплаті.
- Додати суму зобов’язань з єдиного внеску, що підлягає обов’язковій сплаті відповідно до договору про добровільну участь.
- Плюс значення сум податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах.
- Треба вказати реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру сплачених сум податку.
- Розписати відомості про власне рухоме або нерухоме майно, яке надається в оренду.
- У кінці додати підпис платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.