Як подати декларацію

До кінця 2024 року українці мають подати декларацію про свої доходи за минулий рік. Зробити це можна особисто чи онлайн.

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Наприклад, щоб подати документ на сайті Державної податкової служби в особистому електронному кабінеті, треба:

Зареєструватися за допомогою файлового або апаратного ключа чи Дія.Підпис;

Перейти на сайт Дія, обрати банк, за допомогою якого потрібно провести ідентифікацію. Далі особу знову перенаправлять до особистого кабінету;

Перейти у розділ ЕК для громадян та обрати пункт Податкова декларація про майновий стан і доходи.

Як заповнити декларацію