Історичне відкликання напою

Coca-Cola HBC Austria GmbH відкличе 28 мільйонів пляшок об'ємом 0,5 літра з полиць австрійських магазинів. Причина – технічний збій та можлива наявність у напої металевих фрагментів, інформує АРА.

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Це, мабуть, найбільше відкликання продукції в історії Австрії: 28 мільйонів півлітрових пляшок Coca-Cola, Fanta, Sprite і MezzoMix були повернуті компанії в цій країні з середи,

– повідомив місцевий регулятор.

Що буде з товаром

Наразі невідомо, якою буде доля відкликаних пляшок. Повторному використанню вони не підлягають, хіба що ПЕТ-пляшки можуть переробити як вторсировину.

Coca-Cola також наголошує на тому, що вживати напої із терміном придатності від 4 лютого до 12 квітня 2025 року та маркуванням "WP" може бути небезпечно. Якщо хтось вже придбав цей напій, компанія готова компенсувати його вартість.