Статки тануть

Троє найбагатших мільярдерів Франції — Бернар Арно, Франсуаза Бетанкур-Мейєрс та Франсуа Піно – разом втратили впродовж року 58 мільярдів доларів. Причина – зниження попиту на продукцію компаній LVMH, L'Oreal SA та Kering SA, якими вони володіють, повідомляє Bloomberg.

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Попри це вони все одно залишаються в переліку найбагатших людей у світі. Як зазначають аналітики, найбільшим ударом стало зниження на розкіш у Китаї.

Скільки втратили мільярдери

Найбільше постраждав 88-річний Франсуа Піно, його статки знизилися на 63% до 22 мільярдів доларів. Це зумовлено проблемами з продажами найбільшого бренду компанії Gucci. Управління ним Піно передав сину Франсуа-Анрі майже 20 років тому.

Бернар Арно з початку року втратив 26 мільярдів доларів. Акції його компанії LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, яку він заснував і досі контролює, впали аж на 30% від пікового показника середини 2023 року. Через це він впав на п'яте місце в рейтингу мільярдерів.

Франсуаза Бетанкур-Мейєрс втратила 19 мільярдів доларів, і її статки скоротилися до 81 мільярда. Спад пояснюється складною ситуацією на ринках Північної Азії, хоча європейський, північноамериканський та інші ринки показали відносно стабільні результати.