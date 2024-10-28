Как подать декларацию
До конца 2024 года украинцы должны подать декларацию о своих доходах за прошлый год. Сделать это можно лично или онлайн.
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Например, чтобы подать документ на сайте Государственной налоговой службы в личном электронном кабинете, надо:
- Зарегистрироваться с помощью файлового или аппаратного ключа или Дія.Підпис;
- Перейти на сайт Дія, выбрать банк, с помощью которого нужно провести идентификацию. Далее лицо снова перенаправят в личный кабинет;
- Перейти в раздел ЭК для граждан и выбрать пункт Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах.
Как заполнить декларацию
- В первой строке нужно указать тип декларации. Во второй отчетный период (календарный год).
- В третьей – ФИО, РНОКПП. В 4 – место жительства плательщика налога.
- В пятом надо написать наименование органа контроля, в который подается декларация. В строке 6 отметкой обозначается резидентский статус налогоплательщика (резидент, нерезидент).
- В 10 строке надо написать общую сумму доходов, которые включаются в годовой налогооблагаемый доход, налог на доходы физических лиц, военный сбор.
- В строке 10.8 – сумму чистого налогооблагаемого дохода, полученного ФЛП от осуществления хозяйственной деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения.
- В строке 10.9 – сумму чистого налогооблагаемого дохода, полученного физическим лицом.
- Стоит указать общий объем дохода физического лица, полученного от осуществления хозяйственной деятельности по упрощенной системе налогообложения. Также доходы от операций по продаже (обмену) объектов движимого или недвижимого имущества, которые не подлежат налогообложению.
- Нужно добавить сумму годового дохода, налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц/военного сбора.
- Далее идет 13 строка, где надо указать общую сумму налоговых обязательств по НДФЛ.
- В 14 – сумму НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с использованием права на налоговую скидку. Добавить указать сумму уплаченного налога по договору купли-продажи объекта недвижимости, нотариального действия по удостоверению которого не совершено.
- В следующей строке – сумму налогов, уплаченных за рубежом, на которую плательщик имеет право уменьшить сумму годового налогового обязательства.
- Еще указать сумму налоговых обязательств по НДФЛ и сумму военного сбора, укажите сумму обязательств по единому взносу, подлежащую обязательной уплате.
- Добавить сумму обязательств по единому взносу, подлежащую обязательной уплате в соответствии с договором о добровольном участии.
- Плюс значение сумм налоговых обязательств в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок в предыдущих отчетных периодах.
- Надо указать реквизиты банковского счета для перечисления средств в случае возврата излишне уплаченных сумм налога.
- Расписать сведения о собственном движимом или недвижимом имуществе, которое предоставляется в аренду.
- В конце добавить подпись налогоплательщика или лица, уполномоченного на заполнение декларации.