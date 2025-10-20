Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на НАБУ. У ЗМІ вже припустили, хто є фігурантами справи.

Що відомо про справу голови облради та нардепки?

Прокурор САП подав позов, аби визнати необґрунтованими активи подружжя на суму майже 5 мільйонів гривень. Їх можуть стягнути на користь держави.

Слідчі встановили, що голова облради та його дружина-нардепка у 2021 – 2024 роках придбали майна майже на 5 мільйонів гривень без підтверджених джерел доходу. Серед активів – внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 та 2024 років випуску),

– йдеться у заяві НАБУ.

За свої дії подружжя може отримати штраф від 6 до 8 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, обмеження волі на строк до 2 років або ж позбавлення волі на той самий строк із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Слідство у справі триває.

ЗМІ, зокрема видання "Думська", зазначає, що йдеться нібито про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину Юлію Діденко.

"У біографії Діденка є багато корупційних скандалів. Тут і схеми відмивання бюджетних коштів через комунальні підприємства та установи, і закупівля партії карет швидкої допомоги, і ремонт бомбосховищ без конкурсу. Хоча сім'я голови облради вже давно фігурує у кримінальному провадженні, відкритому за статтею про незаконне збагачення, підозру вирішили вручити лише зараз, кажуть наші джерела", – пише видання.

