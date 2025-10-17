Відповідну заяву зробили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), передає 24 Канал.

Які подробиці у справі "відмивання" грошей нардепом?

Офіційно ім'я підозрюваного не розголошується, проте, за інформацією джерел у hromadske, мова йде про Євгенія Шевченка, якого раніше звинуватили в державній зраді.

Згідно з матеріалами розслідування, законодавець отримав гроші від приватної компанії, гарантуючи її керівництву сприяння в отриманні дозволу на експорт мінеральних добрив за межі країни.

Ці кошти перерахували особі, наближеній до депутата. Однак, як встановили детективи, жодної реальної допомоги підприємству не надали, а всі гроші залишилася в розпорядженні парламентаря.

Щоб приховати проходження грошей по рахунках, підозрюваний організував складну схему їхньої легалізації.

Так, гроші в обсязі понад 9 мільйонів гривень спочатку спрямували на рахунки юридичної фірми, що належить його близькому родичу, під прикриттям оплати за юридичні консультації. Згодом частину цих коштів переказали на інший рахунок.

Саме за них придбали 2 елітні автомобілі – BMW X5 M (модель F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Після цих маніпуляцій депутат почав показово використовувати нові автівки, намагаючись створити ілюзію, нібито вони були куплені завдяки легальним заробіткам від бізнесу.

До слова, у листопаді 2024 року Шевченка звинуватили в державній зраді через його публічні заклики до Зеленського розпочати переговори з Росією. За даними слідства, ще до початку повномасштабної агресії Росії парламентар шкодив обороноздатності та інформаційній безпеці України.

Парламентарю інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України. За цією статтею йому загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років.

