Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

У чому підозрюють Іванющенка?

НАБУ повідомляє, що навесні 2021 року під час конфлікту між екснардепом і забудовницею за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва забудовниця вирішила вивести активи ринку на підконтрольних їй осіб.

Для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на дев’ять ділянок по 2 га та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов’язаним із забудовницею товариствам,

– ідеться у повідомленні.

Пізніше конфлікт врегулювали підписанням "понятійки" щодо спільного використання землі ринку. Вже у вересні 2021 року довірена особа Іванющенка увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Згідно з оприлюдненою інформацією, подальше розпорядження земельним масивом було зупинене завдяки арешту, який, як зазначається, наклали за клопотанням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За статтею про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, йому загрожує від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років та конфіскація майна.

Нагадаємо, що Іванющенко це олігарх, який у 2007 році став нардепом від "Партії регіонів", проте в парламенті бував рідко. Його називали одним із найвпливовіших людей в Україні. У 2014 році після Революції гідності втік за кордон.

