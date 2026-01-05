Втім, поки невідомо, куди Володимир Зеленський хоче призначити Дмитра Кулебу. Про це пише 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

Навіщо Зеленський зустрівся з Кулебою?

Джерело видання припустило, що президент Володимир Зеленський шукає нові формати роботи Служби зовнішньої розвідки, і саме з цим пов'язана його сьогоднішня зустріч з ексглавою МЗС Дмитром Кулебою.

Співрозмовник підкреслив, що багато чого залежить від амбіцій та бажань самого ексміністра. Йдеться або про спеціальний формат роботи, в якості радника чи представника президента, формального чи неформального. Або ж про те, щоб Кулеба очолив ту чи іншу інституцію.

Своєю чергою, у коментарі 24 Каналу джерело в Офісі Президента України зазначило, що Зеленський дійсно думає про те, як оновити роботу Служби зовнішньої розвідки, але зараз все ж зарано говорити, кого він хоче призначити туди.

Співрозмовник пояснив, що Зеленський і Кулеба говорили про те, як далі можуть співпрацювати. Президент України давно думав, що треба включити Кулебу в державну роботу в тому чи іншому форматі, а зараз думає, як посилити зовнішньополітичні позиції.

Водночас сам Дмитро Кулеба наразі не коментував розмову з президентом України.

Що президент сказав про зустріч з ексглавою МЗС?