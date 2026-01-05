Впрочем, пока неизвестно, куда Владимир Зеленский хочет назначить Дмитрия Кулебу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Зачем Зеленский встретился с Кулебой?

Источник издания предположил, что президент Владимир Зеленский ищет новые форматы работы Службы внешней разведки, и именно с этим связана его сегодняшняя встреча с экс-главой МИД Дмитрием Кулебой.

Собеседник подчеркнул, что многое зависит от амбиций и желаний самого экс-министра. Речь идет либо о специальном формате работы, в качестве советника или представителя президента, формального или неформального. Или же о том, чтобы Кулеба возглавил ту или иную институцию.

В свою очередь, в комментарии в комментарии 24 Канала источник в Офисе Президента Украины отметил, что Зеленский действительно думает о том, как обновить работу Службы внешней разведки, но сейчас все же рано говорить, кого он хочет назначить туда.

Собеседник объяснил, что Зеленский и Кулеба говорили о том, как дальше могут сотрудничать. Президент Украины давно думал, что надо включить Кулебу в государственную работу в том или ином формате, а сейчас думает, как усилить внешнеполитические позиции.

В то же время сам Дмитрий Кулеба пока не комментировал разговор с президентом Украины.

Что президент сказал о встрече с экс-главой МИД?