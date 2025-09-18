Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Смотрите также Расходы на НАБУ существенно возрастут в 2026 году: известны суммы расходов, которые заложили в бюджет

В чем подозревают Иванющенко?

НАБУ сообщает, что весной 2021 года во время конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над рынком "Столичный" в пригороде Киева застройщица решила вывести активы рынка на подконтрольных ей лиц.

Для этого служащие Госгеокадастра изменили целевое назначение земли рынка, часть которой разделили на девять участков по 2 га и передали в собственность заранее определенных лиц, а затем продали трем связанным с застройщицей обществам,

– говорится в сообщении.

Позже конфликт урегулировали подписанием "понятийки" по совместному использованию земли рынка. Уже в сентябре 2021 года доверенное лицо Иванющенко вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков.

Согласно обнародованной информации, дальнейшее распоряжение земельным массивом было остановлено благодаря аресту, который, как отмечается, наложили по ходатайству прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По статье о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, ему грозит от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискация имущества.

Напомним, что Иванющенко это олигарх, который в 2007 году стал нардепом от "Партии регионов", однако в парламенте бывал редко. Его называли одним из самых влиятельных людей в Украине. В 2014 году после Революции достоинства сбежал за границу.

Другие подозрения в отношении экс-нардепов