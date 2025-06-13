Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Что известно о пророссийском экс-нардепе

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении экс-нардепу, избранному от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок", который ранее также входил в состав "Партии регионов".

Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов, что привело к непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах,

– объяснили правоохранители.

После приобретения гражданства Украины в 2012 году мужчина продолжил свою предпринимательскую деятельность на территории Украины, став налоговым резидентом. Вопреки требованиям налогового законодательства он не задекларировал полученные за рубежом доходы и не уплатил налог на доходы физических лиц в сумме более 4,3 миллиардов гривен.

Также нарушитель получил инвестиционную прибыль в размере более 25 миллиардов гривен, что на момент продажи составляло несколько миллиардов долларов, от продажи инвестиционных активов (акций иностранных компаний, которые осуществляли деятельность на территории Республики Кипр).

Сейчас продолжаются следственные действия. Нарушение привело к фактическому непоступлению средств в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах.

Напомним, что ранее ГБР сообщило о подозрении руководству 110 ОМБр. Собраны доказательства о фиктивном начислении выплат четырем военным на сумму 5,3 миллиона гривен.