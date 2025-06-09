Общая сумма безосновательно выплаченного дополнительного вознаграждения – более 2,4 миллиона гривен. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в Государственном бюро расследований, Офисе Генпрокурора и Нацполиции, передает 24 Канал.

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Как организовали схему

В конце 2024 года майор предложил для 6 своих подчиненных "легкий способ" заработать. Он пообещал оформить документы о якобы командировке в зону боевых действий в Харьковской области, хотя на самом деле все оставались работать в штабе в Сумах.

В результате им начисляли денежное вознаграждение в размере 70 – 100 тысяч гривен ежемесячно. В течение октября – декабря военнослужащие передавали майору часть полученных средств.

Те, кто сомневался, получали угрозы отправки на настоящую войну. Майор оставлял себе большую часть денег, а подчиненным возвращал лишь около 30 тысяч гривен. За 3 месяца такой "схемы" сумма незаконных выплат превысила 2,4 миллиона гривен,

– отметили в ГБР.

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Какое наказание грозит подорванному

Фигуранту сообщено о подозрении по факту превышения власти военным должностным лицом в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, прокуроры инициировали отстранение майора от занимаемой должности. Ему также избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 900 тысяч гривен.

Сейчас правоохранители проводят дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы для привлечения к ответственности всех причастных.

Обратите внимание! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, недавно ГБР завершило расследование дела командира 211-й бригады, который не реагировал на издевательства над военными. Олегу Побережнюку грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.