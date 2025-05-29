По данным следствия, с февраля по июль 2024 года он точно знал о фактах пыток и жестокого обращения с военными со стороны подчиненного офицера, но никак не отреагировал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

Новости к теме Командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог

Что известно о деле командира 211-й бригады

Как сообщают в ГБР, старший лейтенант систематически избивал, унижал и пытал своих подчиненных. Известно, что он сын начальника штаба этой же бригады, который является близким товарищем комбрига. Там предполагают, что это могло повлиять на решение командира замалчивать преступления и не передавать информацию в правоохранительные органы.

В результате этого вместо защиты прав своих подчиненных командир фактически стал участником преступной бездеятельности и позволил продолжать пытки и издевательства.

Стоит заметить, что подобные действия не только нарушают закон, а и являются серьезной угрозой внутренней дисциплине Вооруженных Сил Украины в условиях войны.

Командиру инкриминируют бездействие военной власти в условиях военного положения. Сейчас фигуранту и его защитникам открыты материалы уголовного производства для ознакомления – после этого обвинительный акт будет направлен в суд,

– говорят в ГБР.

Заметим, что Побережнюку грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что его подозревали в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, командир 211-й бригады осенью 2023 года заставил четырех военных строить дом в Хмельницкой области, вместо их военной службы.

Также журналистам удалось узнать о фактах многочисленных издевательств в бригаде, вымогательства средств и превышения полномочий.