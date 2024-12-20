Накануне ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца с правом внесения залога в размере 908 тысяч 400 гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
В прокуратуре Тернополя сообщили, что командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог. Произошло это в пятницу, 20 декабря.
Накануне ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца с правом внесения залога в размере 908 тысяч 400 гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.