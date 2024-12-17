Генштаб ВСУ уже анонсировал проверку и отстранение командира, а Минобороны и омбудсмен начали служебное расследование. Все, что известно о скандале с командованием 211 бригады – читайте в материале 24 Канала.

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Какова причина скандала вокруг 211 бригады

16 декабря "Украинская правда" опубликовала расследование о ситуации в 211 понтонно-мостовой бригаде, где выявлены многочисленные случаи злоупотреблений командования, физического насилия, угроз и вымогательства денег от военных.

211 бригада специализируется на инженерных работах, таких как строительство понтонных переправ и оборудование оборонительных позиций и не участвует в боевых действиях, поэтому среди военных она считается "жирной".

Среди личного состава подразделения много родственных связей: служат мужья и жены, родители и сыновья, кумовья, дальние родственники. По информации журналистов, многие из них попали в бригаду благодаря помощи жены комбрига Олега Побережнюка, которая работала в ТЦК и СП.

Начальником штаба является Валерий Пастух, а командиром одного из взводов первого батальона – его сын и крестник комбрига Владислав Пастух, которого обвиняют в издевательствах и вымогательстве денег от военных.

По информации издания, Владислав Пастух угрожал бойцам переводом в пехоту, шантажировал деньгами и прибегал к физическому насилию. В частности, военных, которые употребляли алкоголь и отказывались платить за то, чтобы в отношении их не составляли протокол, он бил. Одного из солдат он вообще привязал к деревянному кресту.

Владислав Пастух на фоне привязанного к кресту военнослужащего / Фото УП

Эти факты стали известны внутри бригады, но наказание не понес никто. Владислава Пастуха лишь перевели в другую часть, а его отец выплатил деньги пострадавшим. Кроме того, в расследовании говорится о том, что командир Олег Побережнюк использовал военных для строительства своего частного дома.

Четырем солдатам оформили направление в командировку в группировку морской пехоты "Катран" на Херсонщине, хотя на самом деле они строили дом комбрига Побережнюка в Хмельницкой области.

Также в 2023 году по этому факту было начато расследование, но оно до сих пор продолжается.

Как на инцидент отреагировали в Генштабе

Генштаб ВСУ отреагировал на обнародованные журналистами факты об издевательствах над военными. Для проверки указанной информации в воинскую часть была направлена комиссия Военной службы правопорядка ВСУ.

На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности,

– заявили в ведомстве.

Также в ведомстве уточнили, что некоторые из фактов, упомянутых в расследовании, уже были проверены в сентябре 2024 года, в результате чего было открыто уголовное производство.

Реакция омбудсмен на заявления об издевательствах в 211 бригаде

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что 14 декабря увидел публикацию в медиа, в которой освещались вероятные факты издевательств над военнослужащими в одной из частей ВСУ.

Поэтому немедленно отправил письма в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования,

– заявил он.

Лубинец подчеркнул, что такие позорные случаи недопустимы. Он взял ситуацию под личный контроль и пообещал информировать о результатах проверки.

Знали ли о фактах издевательств в бригаде в Минобороны

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что ранее в ведомство не поступала информация о случаях издевательств над военнослужащими 211 понтонно-мостовой бригады.

Он предположил, что пострадавшие или свидетели неправомерных действий могли воздерживаться от сообщений из-за страха вследствие запугиваний.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем Минобороны работает над законопроектом о введении должности военного омбудсмена. Предполагается, что это лицо будет уполномочено рассматривать вопросы, связанные с нарушениями прав военнослужащих.

Как проходит расследование относительно деятельности командования бригады

16 декабря Тернопольская спецпрокуратура в сфере обороны открыла уголовное производство в отношении командования 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ. Офицеров подозревают в применении неуставных мер воздействия, включая физическое насилие и вымогательство денег у подчиненных.

Следствие будет исследовать материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады Главной инспекцией Министерства обороны Украины, сообщения в медиа и социальных сетях об издевательствах над бойцами,

– отметили правоохранители.

Также в ГБР отметили, что ранее не получали никаких официальных обращений по этой ситуации и призвали военнослужащих сообщать о подобных случаях непосредственно в Бюро.

Кроме того, командиру 211 бригады было объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, осенью 2023 года он привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области.

Официально этих военных отправили в Николаевскую область для выполнения боевых задач, но фактически они работали на объекте строительства. При этом они получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму около миллиона гривен.

Правоохранители провели обыски в воинской части, по месту жительства командира и военных, а также на строительном объекте, где изъяли документацию и другие доказательства.

Правоохранители расследуют противоправные действия командования бригады / Фото Нацполиции

По информации источников "РБК-Украина", подозрение получил полковник Олег Побережнюк, командир воинской части А7147. Ему грозит до шести лет лишения свободы.