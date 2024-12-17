Генштаб ЗСУ вже анонсував перевірку та відсторонення командира, а Міноборони та омбудсмен розпочали службове розслідування. Усе, що відомо про скандал з командуванням 211 бригади – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також "Редіс" заявив про старт ганебної кампанії з дискредитації "Азову": що йому закидають

Яка причина скандалу довкола 211 бригади

16 грудня "Українська правда" опублікувала розслідування про ситуацію у 211 понтонно-мостовій бригаді, де виявлено численні випадки зловживань командування, фізичного насильства, погроз і вимагання грошей від військових.

211 бригада спеціалізується на інженерних роботах, таких як будівництво понтонних переправ і обладнання оборонних позицій і не бере участі у бойових діях, тому серед військових вона вважається "жирною".

Серед особового складу підрозділу багато родинних зв'язків: служать чоловіки та дружини, батьки та сини, куми, далекі родичі. За інформацією журналістів, багато хто з них потрапив до бригади завдяки допомозі дружини комбрига Олега Побережнюка, яка працювала в ТЦК та СП.

Начальником штабу є Валерій Пастух, а командиром взводу одного з взводів першого батальйону – його син і похресник комбрига Владислав Пастух, якого звинувачують у знущаннях та вимаганні грошей від військових.

За інформацією видання, Владислав Пастух погрожував бійцям переведенням у піхоту, шантажував грошима та вдавався до фізичного насильства. Зокрема, військових, які вживали алкоголь і відмовлялися платити за те, щоб стосовно них не складали протокол, він бив. Одного із солдатів він взагалі прив'язав до дерев'яного хреста.

Владислав Пастух на тлі прив'язаного до хреста військовослужбовця / фото УП

Ці факти стали відомі всередині бригади, але покарання не поніс ніхто. Владислава Пастуха лише перевели в іншу частину, а його батько виплатив гроші постраждалим. Крім того, в розслідуванні йдеться про те, що командир Олег Побережнюк використовував військових для будівництва свого приватного будинку.

Чотирьом солдатам оформили направлення у відрядження до угруповання морської піхоти "Катран" на Херсонщині, хоча насправді вони будували будинок комбрига Побережнюка на Хмельниччині.

Також у 2023 році стосовно цього факту було розпочате розслідування, але воно досі триває.

Як на інцидент відреагували у Генштабі

Генштаб ЗСУ відреагував на оприлюднені журналістами факти про знущання над військовими. Для перевірки вказаної інформації до військової частини було направлено комісію Військової служби правопорядку ЗСУ.

На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою,

– заявили у відомстві.

Також у відомстві уточнили, що деякі з фактів, згаданих у розслідуванні, вже були перевірені у вересні 2024 року, внаслідок чого було відкрито кримінальне провадження.

Реакція омбудсмен на заяви про знущання у 211 бригаді

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що 14 грудня побачив публікацію в медіа, в якій висвітлювалися ймовірні факти знущань з військовослужбовців у одній з частин ЗСУ.

Тож негайно відправив листи на Генеральний штаб Збройних Сил України та Військову службу правопорядку у ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування з метою подальшого реагування,

– заявив він.

Лубінець підкреслив, що такі ганебні випадки неприпустимі. Він взяв ситуацію під особистий контроль і пообіцяв інформувати про результати перевірки.

Чи знали про факти знущань у бригаді в Міноборони

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що раніше до відомства не надходила інформація про випадки знущань з військовослужбовців 211 понтонно-мостової бригади.

Він припустив, що постраждалі або свідки неправомірних дій могли утримуватися від повідомлень через страх внаслідок залякувань.

Для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому Міноборони працює над законопроєктом щодо запровадження посади військового омбудсмена. Передбачається, що ця особа буде уповноважена розглядати питання, пов’язані з порушеннями прав військовослужбовців.

Як проходить розслідування щодо діяльності командування бригади

16 грудня Тернопільська спецпрокуратура у сфері оборони відкрила кримінальне провадження щодо командування 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Офіцерів підозрюють у застосуванні нестатутних заходів впливу, включаючи фізичне насильство та вимагання грошей у підлеглих.

Слідство досліджуватиме матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міністерства оборони України, повідомлення у медіа та соціальних мережах щодо знущань з бійців,

– зазначили правоохоронці.

Також у ДБР наголосили, що раніше не отримували жодних офіційних звернень щодо цієї ситуації та закликали військовослужбовців повідомляти про подібні випадки безпосередньо до Бюро.

Окрім того, командиру 211 бригади було оголошено підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині.

Офіційно цих військових відрядили на Миколаївщину для виконання бойових завдань, але фактично вони працювали на об’єкті будівництва. При цьому вони отримали зарплату та бойові виплати загальною сумою близько мільйона гривень.

Правоохоронці провели обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира й військових, а також на будівельному об’єкті, де вилучили документацію та інші докази.

Правоохоронці розслідують протиправні дії командування бригади / Фото Нацполіції

За інформацією джерел "РБК-Україна", підозру отримав полковник Олег Побережнюк, командир військової частини А7147. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.