Напередодні йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 2 місяці із правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Побережнюк вийшов з-під варти під заставу

Про те, що Побережнюк вийшов з-під варти під заставу журналістам повідомили у Тернопільській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Однак наразі достеменно невідомо, хто вніс заставу – особисто командир 211 понтонно-мостової бригади чи хтось інший.

Нагадаємо, що Побережнюк підозрюється у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, він восени 2023 року змусив 4 військових будувати будинку на Хмельниччині, замість їхньої військової служби.

Також, журналістам вдалося дізнатися про факти численних знущань у 211 бригаді, вимагання коштів та перевищення повноважень.

Наразі за розслідування справи також взявся Генштаб ЗСУ, Міноборони та омбудсмен. А самого командира бригади відсторонили від виконання обов'язків.