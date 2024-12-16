Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування "Української правди".

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Кумівство всередині 211 понтонно-мостової бригади

Як розповіли розслідувачі, жінка Олега Побережнюка працювала в Камʼянець-Подільському ТЦК, і в підрозділі почали масово зʼявлятися люди з оточення командира. Таким чином заступником комбрига став кум Побережнюка Валерій Пастух, а похресник очолив один зі взводів у першому батальйоні бригади.

В полк підтягнулися люди з Кам'янець-Подільського, багато з них закінчували місцевий військовий інженерний інститут. Побережнюк – один із випускників цього вишу. Тобто сформувалося коло людей, які мали давні дружні або родинні стосунки або служили разом,

– каже один з ротних.

Журналісти справді виявили чимало сімей всередині бригади – близько десятка. Один з офіцерів розповідає, що там є "чоловіки і дружини, батьки і сини, куми, далекі родичі, коханки, друзі, однокласники, сусіди і всі інші, кого можливо притягнути зі свого оточення". І це не могло статися випадково, адже людей не мобілізують у конкретну бригаду з конкретного села.

Що відомо про знущання та здирництво у бригаді

Навесні 2024 року працівники тернопільської Військової служби правопорядку (ВСП) запросили в 211 бригади дані про протоколи на бійців, які вживали алкоголь або наркотики впродовж 2023-го року.

Однак, у другому батальйоні не складали протоколи на деяких військових, які перебували в стані алкогольного сп'яніння. У той момент командиром був Валерій Пастух. У розпал перевірок його підвищили до начальника штабу – заступника командира бригади, ким він лишається і досі.

В ході службової перевірки солдати розповідали мені, що для того, аби на тебе не складали протокол, треба було заплатити від 5 до 20 тисяч гривень тому, хто виявив порушення,

– розповідає офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Остафійчук.

Також перевірка виявила факти побиття військових, які вживали алкоголь, але відмовлялися платити гроші. В основному за цим був помічений син начштабу Пастуха і похресник комбрига Побережнюка – капітан Владислав Пастух. Він знущався з військових під час відряджень для будівництва фортифікацій на Донеччині, Харківщині і Дніпропетровщині.

Один з бійців розповів, що за вживання алкоголю його неодноразово карали фінансово та фізично із застосуванням грубої фізичної сили,

"Також мене прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися наді мною", – каже він.

Владислав Пастух на тлі прив'язаного до хреста військовослужбовця / фото УП

Після цієї історії, Пастуха-молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти і довели перекази квитанціями. Але Пастух не поніс жодної відповідальності за це.

Окрім цього, наприкінці 2023 року військові, яких нібито відправили в Херсонську область, будували будинок на Хмельниччині для комбрига Побережнюка. Водночас вони отримали премію по 100 тисяч гривень за день перебування на самому "нулі".

А тим часом 1 листопада 2024 року Побережнюк отримав від президента орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обовʼязку".