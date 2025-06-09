Загальна сума безпідставно виплаченої додаткової винагороди – понад 2,4 мільйона гривень. Про це в понеділок, 9 червня, повідомили в Державному бюро розслідувань, Офісі Генпрокурора та Нацполіції, передає 24 Канал.

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Як організували схему

Наприкінці 2024 року майор запропонував для 6 своїх підлеглих "легкий спосіб" заробити. Він пообіцяв оформити документи про нібито відрядження до зони бойових дій у Харківській області, хоча насправді всі залишалися працювати у штабі в Сумах.

Унаслідок цього їм нараховували грошову винагороду в розмірі 70 – 100 тисяч гривень щомісячно. Упродовж жовтня – грудня військовослужбовці передавали майору частину отриманих коштів.

Ті, хто сумнівався, отримували погрози відправлення на справжню війну. Майор залишав собі більшу частину грошей, а підлеглим повертав лише близько 30 тисяч гривень. За 3 місяці такої "схеми" сума незаконних виплат перевищила 2,4 мільйона гривень,

– зазначили в ДБР.

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Яке покарання загрожує підорюваному

Фігурантові повідомлено про підозру за фактом перевищення влади військовою службовою особою в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Окрім того, прокурори ініціювали відсторонення майора від займаної посади. Йому також обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави розміром у 900 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці проводять подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення до відповідальності всіх причетних.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, нещодавно ДБР завершило розслідування справи командира 211-ї бригади, який не реагував на знущання з військових. Олегові Побережнюку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.