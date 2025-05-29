Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Командир заставлял подчиненных строить дома

По данным следствия, в 2022 году подполковник начал строительство двух коттеджей для своей матери и тещи. Однако вместо того, чтобы нанимать работников, он привлек к работам подчиненных и угрожал им отправкой на фронт в случае отказа.

Это продолжалось почти три года – военные периодически оставляли часть и выполняли строительные работы, при этом они продолжали получать денежное обеспечение.

В ноябре 2024 года следователи ГБР провели обыски на стройплощадке. Там они изъяли документы по выплатам, суточным нарядам, личные дела военных, мобильные телефоны и черновые записи, связанные со строительством.

По оценкам следствия, общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 500 тысяч гривен.

С целью их возмещения заявлен гражданский иск. Командир воинской части обвиняется в превышении власти и служебных полномочий в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия,

– сообщили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Командир заставлял подчиненных строить дома / Фото: ГБР