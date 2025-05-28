На чем разоблачили поставщика из Кривого Рога

Работники Государственного бюро расследований совместно с Нацполицией завершили досудебное следствие в отношении директора предприятия из Кривого Рога. Его фирма в 2023 году поставила одной из воинских частей ВСУ 20 000 спальных мешков низкого качества, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Как выяснило ГБР, военная часть заплатила 30 миллионов гривен за поставленные предпринимателем спальники. Однако экспертиза установила, что товар не соответствует техническим требованиям:

состав ткани не соответствовал заявленным требованиям;

в спальниках отсутствовали обязательные элементы – подкладка из флиса и слой из специальной ткани, который не пропускает воздух.

Важно! Поскольку спальные мешки не соответствовали требованиям, их невозможно было использовать по назначению.

Предприниматель из Кривого Рога поставил воинской части 20 000 некачественных спальных мешков / Фото ГБР

Какие обвинения выдвинули против директора предприятия

Бюро расследований направило обвинительный акт в суд. Директора предприятия обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, военная часть подала иск в суд о возмещении штрафов на сумму 6 миллионов гривен и замену спальных мешков на качественные. Суд полностью удовлетворил этот иск.

Стоит знать! Также ГБР завершило расследование в отношении военного, который принял эти некачественные спальные мешки на учет воинской части, не проверив их на соответствие. Он полностью признал свою вину. Военнослужащего обвиняют в халатном отношении к военной службе.